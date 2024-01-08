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زوكربيرغ باع أسهما في ميتا بنصف مليار دولار

1/8/2024 6:10:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة بلومبيرغ، أن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لموقع "فيسبوك"، باع خلال شهرين أسهماً في الشركة بنصف مليار دولار.
وحسب الوكالة، فإن زوكربيرغ قام خلال الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر من عام 2023، ببيع 1.28 مليون سهم مقابل 428 مليون دولار، وذلك بعد توقف دام عامين.


وفي المتوسط، حصلت كل عملية بيع على 10.4 مليون دولار، وكان أكبرها في 28 ديسمبر بقيمة 17.1 مليون دولار.
والعام الماضي، انتعش سعر سهم الشركة بنسبة 194 % من أدنى مستوى له خلال 7 سنوات قرب نهاية عام 2022.
وتفوقت أسهم "ميتا" على أسهم كل عمالقة التكنولوجيا الآخرين، باستثناء شركة "إنفيديا".

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