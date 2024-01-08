«ماليسكي» تُغلق جولة تمويلية ما قبل السلسلة «أ» بقيمة 3 ملايين دولار





أعلنت ماليسكي، المنصة الإماراتية المبتكرة في مجال إدارة مخاطر الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، عن نجاحها في إغلاق جولة تمويلية ما قبل السلسلة «أ» بقيمة 3 ملايين دولار.

وقادت هذه الجولة بشكل حصري شركة غلوبال فينتشرز، لتنضم إلى قائمة المستثمرين المرموقين في الشركة مثل روكستارت (أمستردام) وأنكوريت كابيتال (نيودلهي).

وستُخصص ماليسكي الأموال التي نجحت في جمعها لتطوير التقنيات المبتكرة التي تُعزز من قدرات منصتها الشاملة، مما يُمكّن المشترين الصغار والمتوسطين في القطاع الزراعي من إتمام عمليات الشراء بسرعة أكبر وأسعار أرخص وأمان أكثر من بائعين صغار ومتوسطين موزعين حول العالم، إضافة إلى تعزيز عملية الاستحواذ على العملاء، بالتركيز على زيادة قاعدة المشترين في الإمارات والمملكة العربية السعودية خصوصاً، وضم بائعين من أكثر من 50 دولة منشأ.

وتُسهم منصة ماليسكي في دعم ملايين الشركات الزراعية الصغيرة التي تنشط في السوق العالمية للتجارة الغذائية العابرة للحدود، البالغ حجمها 3 تريليونات دولار. وعلى الرغم من النمو المتواصل لهذه السوق بمعدل نمو سنوي مُركّب بلغ 6% خلال الخمس سنوات الماضية، فإن هذه الشركات غالباً ما تواجه تحديّات في إدارة مخاطر التجارة والحصول على التمويل المناسب.

خلال عام 2023، شهدت ماليكسي نمواً ملحوظاً مع بلوغ نسبة نموها الشهري التراكمي 60%، علاوة على إضافة مئات المستخدمين الجدد ومساعدة المشترين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في تأمين ملايين الكيلوغرامات من المواد الغذائية، عبر تشكيلة تضم 70 منتجاً من 27 دولة منشأ. تركز الشركة بشكل أساسي على تعزيز مرونة سلاسل التوريد الغذائية وبالتالي تقوية دعائم الأمن الغذائي في الإمارات، ومن ثم توسيع نموذجها ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي.

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