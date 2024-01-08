الأسواق الأوروبية تتراجع مع انخفاض أسهم الطاقة وارتفاع العوائد على السندات

(MENAFN
- Al-Bayan)
تواصل الأسهم الأوروبية بدايتها الضعيفة للعام، إذ أثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتراجع أسهم الطاقة بالسلب على الرغبة في المخاطرة.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات.
وارتفعت عوائد السندات الأوروبية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية لأجل 10 سنوات مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.
وأدى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت مبكر إلى استمرار دعم الدولار وعوائد السندات قبل إصدار تقرير تضخم أسعار المستهلكين يوم الخميس.
وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 1.4 بالمئة مما أثر بالسلب بشكل كبير على المؤشر ستوكس 600، إذ تراجعت أسعار النفط بسبب خفض كبير للأسعار من قبل السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وزيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وعلى صعيد البيانات، ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية بأقل من المتوقع في حين ارتفعت الصادرات بأعلى من توقعات نوفمبر.
وارتفعت أسهم شركة باندورا الدنمركية للمجوهرات 2.5 بالمئة بعد أن تجاوزت المبيعات الفصلية التوقعات.
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