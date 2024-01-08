الأسواق الأوروبية تتراجع مع انخفاض أسهم الطاقة وارتفاع العوائد على السندات

تواصل الأسهم الأوروبية بدايتها الضعيفة للعام، إذ أثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتراجع أسهم الطاقة بالسلب على الرغبة في المخاطرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة خلال التداولات.

وارتفعت عوائد السندات الأوروبية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية لأجل 10 سنوات مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.

وأدى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت مبكر إلى استمرار دعم الدولار وعوائد السندات قبل إصدار تقرير تضخم أسعار المستهلكين يوم الخميس.

وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 1.4 بالمئة مما أثر بالسلب بشكل كبير على المؤشر ستوكس 600، إذ تراجعت أسعار النفط بسبب خفض كبير للأسعار من قبل السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وزيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وعلى صعيد البيانات، ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية بأقل من المتوقع في حين ارتفعت الصادرات بأعلى من توقعات نوفمبر.

وارتفعت أسهم شركة باندورا الدنمركية للمجوهرات 2.5 بالمئة بعد أن تجاوزت المبيعات الفصلية التوقعات.

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