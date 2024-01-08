محاكم الأردن تعاملت مع أكثر من نصف مليون دعوى خلال العام الماضي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن المجلس القضائي الأردن، أن المحاكم تعاملت مع أكثر من 500 ألف دعوى خلال العام 2023، فصلت في 85% منها وبجودة عالية.
وأشار المجلس القضائي إلى أن متوسط أمد التقاضي في الدعاوى القضائية خلال العام الماضي بلغ 59 يومًا فقط.
وأوضح في تقريره أن النِّيابة العامة تعيد لخزينة الدَّولة أكثر من 13 مليون دينارًا خلال 2023 على مستوى أعمال لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة الضريبية والجمركية.
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