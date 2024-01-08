محاكم الأردن تعاملت مع أكثر من نصف مليون دعوى خلال العام الماضي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن المجلس القضائي الأردن، أن المحاكم تعاملت مع أكثر من 500 ألف دعوى خلال العام 2023، فصلت في 85% منها وبجودة عالية.

وأشار المجلس القضائي إلى أن متوسط أمد التقاضي في الدعاوى القضائية خلال العام الماضي بلغ 59 يومًا فقط.

وأوضح في تقريره أن النِّيابة العامة تعيد لخزينة الدَّولة أكثر من 13 مليون دينارًا خلال 2023 على مستوى أعمال لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة الضريبية والجمركية.