منتخبنا يخسر آخر تجاربه الودية أمام عمان قبل السفر إلى كأس آسيا

خسر منتخبنا الوطني الأول أمام ضيفه المنتخب العماني بهدف وحيد سجله عبد الله فواز في الدقيقة 5 من عمر المباراة التي جرت مساء اليوم، على ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في آخر تجارب المنتخبين الودية قبل خوضهما غمار منافسات كأس آسيا في قطر من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل، والخسارة هي الأولى لمنتخبنا منذ تولي مسؤوليته المدرب البرتغالي باولو بينتو.

وجاءت الدقائق الأولى للمباراة مثيرة، بعدما أنقذت عارضة مرمى عمان، فريقها من هدف أول لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 4، بتصديها لرأسية قوية من كايو كانيدو، وغاب التركيز عن مدافعي منتخبنا في الدقيقة 5، لينقذ خالد عيسى حارس الأبيض، مرماه من فرصة عمانية حقيقة، ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئا أمام تسديدة عبد الله فواز، والتي أعلنت عن هدفاً لعمان، وواصل خالد عيسى، تألقه وتصدى لتسديدة من جميل اليحمدي في الدقيقة 29، وألغى الحكم هدفا لمنتخبنا بداعي التسلل، وأبعد زايد سلطان، كرة عمانية قبل أن تتخطى خط مرمى الأبيض في الدقيقة 32.

وأجرى منتخبنا الوطني عدداً من التغييرات، بحثاً عن التعادل، وسدد فابيو دي ليما كرة قوية بجوار القائم في الدقيقة 51، وأبعد إبراهيم المخيني حارس عمان، تسديدة قوية للأبيض بقبضة اليد في الدقيقة 62، وسدد كايو كانيدو في الدقيقة 79، كرة من على حدود منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر، وأبعد مدافع عمان آخر فرص منتخبنا للتعادل قبل أن تصل الكرة إلى كايو كانيدو، في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ومنح الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، لاعبي منتخبنا الوطني راحة غداً الأحد، على أن يتجمع المنتخب بعد غد الاثنين، ويؤدي تدريب خفيف قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لخوض غمار بطولة كأس آسيا، إذ يبدأ منتخبنا مشواره بلقاء منتخب هونغ كونغ يوم 14 يناير الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي تضم معهما منتخبي فلسطين وإيران.

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