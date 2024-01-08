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انطلاق منصة إعادة بيع تذاكر كأس آسيا قطر 2023

1/8/2024 5:31:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023 عن انطلاق المنصة الرسمية لإعادة بيع تذاكر مباريات البطولة القارية، التي تنطلق في 12 يناير وتتواصل حتى 10 فبراير 2024.

ويمكن للمشجعين الذين يرغبون بإعادة بيع تذاكرهم زيارة الموقع الإلكتروني qfa/afc2023 ، وتسجيل الدخول عن طريق إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بهم، ومن ثم اختيار قسم "طلباتي" والذي يضم تذاكر المباريات التي قاموا بشرائها سابقاً واختيار التذاكر التي يرغبون بطرحها للبيع مجدداً، ولن يكون بمقدورهم التراجع عن عملية إعادة البيع.

يشار إلى أن التذاكر التي تم شراؤها أو إعادة بيعها عبر قنوات البيع غير المصرح بها ليست صالحة وتخضع للإلغاء في أي وقت وبدون إشعار مسبق.

وتتوفر جميع تذاكر كأس آسيا AFC 2023 على شكل نسخ رقمية، ويمكن تنزيلها وتقديمها كتذاكر إلكترونية على أي هاتف جوال. كما أن بطاقة "هيّا" غير إلزامية لدخول المشجعين إلى الاستادات.

وتستضيف قطر البطولة الآسيوية للمرة الثالثة في تاريخها، مع مشاركة 24 منتخباً من أفضل المنتخبات على مستوى القارة. وتقام مباريات البطولة في استادات كأس العالم وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة الآسيوية، التي ستشهد 51 مباراة في 9 استادات.

وتم تجهيز كافة الاستادات التي تستضيف منافسات البطولة، بمقاعد يمكن الوصول إليها بكل سهولة، بما فيها المقاعد التي يمكن الوصول إليها باستخدام الكراسي المتحركة، إضافة إلى مقاعد للأشخاص من ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ما يضمن استمتاع المشجعين من ذوي الإعاقة بتجربة مريحة خالية من العوائق. واستقطبت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة 6 آلاف متطوع لتقديم الدعم في 20 مجالاً من العمليات التشغيلية للحدث الآسيوي المرتقب.

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