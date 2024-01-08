20 يناير .. انطلاق منافسات الموسم الجديد لـ محاربي الإمارات

تنطلق أولى فعاليات الموسم الجديد من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية، في 20 يناير الجاري، والتي تنظمها شركة بالمز سبورتس، في النسخة الـ46 من السلسلة العالمية، وفي اليوم التالي في النسخة الـ47 من السلسلة العربية. وستقام المنافسات في مبادلة أرينا بمدينة زايد. رياضات.

وبحسب“وام”، فإن النسخة الدولية ستتضمن 13 نزالاً يتنافس فيها 26 مقاتلاً من جميع أنحاء العالم ضد بعضهم البعض. ويعد البرازيلي «خفيف الوزن» أليكس داسيلفا أحد أبرز المشاركين، كما هو الحال مع الكاميروني جوريس ديا بطل «السلسلة الإفريقية».

بينما ستقام النسخة العربية يوم 21 يناير المقبل، حيث ستستضيف 11 نزالاً بين 22 ملاكماً، على رأسهم نزال «الوزن المتوسط» بين البطل الحالي وسام حمامي من تونس وعمران شعبان من لبنان، فيما عبد الله البوشهري وأن دن جلال ال. – دجا ومحمد العسيلي وسهيل ثائري وإيمان المضف يشاركون في القتال.

واستضافت منافسات بطولة محاربي الإمارات العام الماضي 2023 إحدى عشرة نسخة من البطولة خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر الماضي، كما شهدت تتويج ثمانية أبطال في كل من النسخ الثلاث: الدولية والإفريقية والعربية.

وكان التتويج الأبرز للأردني علي القيسي، الحائز على ألقاب المسلسلات العربية في النسخة الـ40 وألقاب“وزن الريشة” العالمية في النسخة الـ42، ومحمد يحيى في المسلسل العربي“الوزن الخفيف”، وبدر الدين دياني. مرتين في المسلسل العربي للوزن المتوسط.

كما توج باقي الأبطال، جوريس ديا، بطلاً للمسلسلات الأفريقية «وزن الريشة»، وبرونو ماتشادو بطل السلسلة الدولية «وزن خفيف» قبل أن يعلن اعتزاله، وعمرو نور محمدوف توج بـ«»» . . لقب“خفيف الوزن” في السلسلة الدولية.

أعرب فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة بالمز سبورتس، عن سعادته بالإنجازات التي تحققت في عام 2023، وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للحدث عازمة على مواصلة تحقيق النجاح في عام 2023 هذا العام، نظراً تنوع المشاركين من جميع أنحاء العالم، فهو نقطة الانطلاق للعديد من الأبطال.

وأعرب عن رغبته في مواصلة التنظيم المتميز في الموسم الجديد بما يعزز سمعة البطولة ويؤكد ريادة أبوظبي في إدارة الرياضة على مستوى المنطقة والعالم.

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