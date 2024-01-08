رونالدو يدعم ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

يبحث ريال مدريد عن لقب جديد يُضاف إلى خزائنه خلال بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع.

ويشارك في البطولة، برشلونة (بطل الليجا)، ريال مدريد (بطل كأس الملك)، أتلتيكو مدريد (صاحب المركز الثالث بالليجا)، وأوساسونا (وصيف كأس الملك).

ويستهل ريال مدريد، مشواره في البطولة، بمواجهة الجار اللدود أتلتيكو مدريد، الأربعاء المقبل، في نصف النهائي.

ومن المتوقع رؤية كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد السابق، ونجم النصر السعودي الحالي رفقة الملكي خلال مشوارهم في البطولة.

واعتاد الدون البرتغالي على دعم ريال مدريد، منذ رحيله عن صفوف الفريق الإسباني.

وفي يناير/كانون ثان الماضي، زار رونالدو، تدريبات ريال مدريد، التي أقيمت في ملعب تدريب النصر، قبل مواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالسعودية.

والتقطت عدسات الكاميرات، عدة صور لحضور رونالدو مع زملائه السابقين والجهاز الفني للملكي، وعلى رأسهم كارلو أنشيلوتي، بحضور الأسطورة روبرتو كارلوس.

وشكرت حسابات ريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي، رونالدو، على حضوره مران الفريق، ودعمه الملكي قبل النهائي.

وتسارع لاعبو ريال مدريد في نشر الصور الخاصة مع رونالدو على حساباتهم، وخاصة الشباب الذين لم يحالفهم الحظ بمزاملته مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وهذه الزيارة لم تكن مفاجأة، خاصة وأن رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 451 هدفا خلال 438 مباراة، يستغل أي فرصة لدعم الملكي.

وفي مارس/آذار 2020، استغل رونالدو، تأجيل مباراة فريقه يوفنتوس ضد إنتر بسبب تفشي كورونا، وحضر الكلاسيكو من مدرجات ملعب البرنابيو.

ونجح رونالدو في خطف الأنظار، سواء الجماهير أو وسائل الإعلام لتسليط الضوء على حضوره اللقاء واحتفاله بالهدف الأول الذي سجله فينيسيوس.

وظل التعليق على ظهور رونالدو لعدة أيام بعد المباراة، وزادت التكهنات حول إمكانية عودته مرة أخرى لارتداء قميص الميرنجي.

واستمرت علاقة رونالدو بريال مدريد قوية على الرغم من رحيله، لا سيما وأنه أحد أساطير النادي الإسباني.

وفتح الملكي، أبوابه أمام النجم البرتغالي في أحد أصعب فتراته الكروية، وذلك عقب خروجه مع منتخب بلاده من ربع نهائي مونديال 2022، وفسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وذهب رونالدو منفردًا إلى المدينة الرياضية "فالديبيباس"، بعدما حصل على إذن إدارة ريال مدريد، ليتدرب ويحافظ على لياقته البدنية قبل تحديد وجهته التالية، والتي كانت النصر السعودي.

ورغم أن اسم رونالدو ارتبط كثيرًا بالعودة للميرنجي عقب رحيله في صيف 2018، لكن إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز أغلقت الباب أمامه، وتم الاستقرار على استغلال اللاعبين الشباب من أجل المستقبل

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