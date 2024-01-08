اعتراف بالخطأ.. بنزيما يبدي رغبة في العودة إلى ريال مدريد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أثار الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، جدلاً كبيراً بشأن مستقبله مع العميد، بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها من مشجعي فريقه بسبب تراجع مستواه، وصدمة الخروج المبكر من كأس العالم للأندية بالخسارة أمام الأهلي المصري.
ووفقاً لشبكة "ديفنسا سنترال"، كشف مقربون من بنزيما، أنه نادم على ترك ريال مدريد، كما أنه لا يمانع العودة إلى صفوف الميرنغي لخوض 6 أشهر معه حتى نهاية الموسم الحالي.
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن تحقيق رغبة بنزيما أمر مستحيل، لأن اتحاد جدة لن يوافق على رحيله مطلقاً في الشتاء، ونوهت: "الكلمة الأخيرة لعودة بنزيما إلى ريال مدريد، تعود إلى رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".
وأوضحت الشبكة أن إدارة الريال ترى أن العودة السريعة لبنزيما عقب 6 أشهر من الرحيل، بمثابة اعتراف بالخطأ على السماح بمغادرة اللاعب في الصيف الماضي.
وجرى تجديد عقد بنزيما تلقائياً لمدة عام إضافي عقب فوزه بالكرة الذهبية، لكن إدارة ريال مدريد وافقت على رحيله مجانًا قبل انتهاء العقد.
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