اعتراف بالخطأ.. بنزيما يبدي رغبة في العودة إلى ريال مدريد

أثار الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، جدلاً كبيراً بشأن مستقبله مع العميد، بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها من مشجعي فريقه بسبب تراجع مستواه، وصدمة الخروج المبكر من كأس العالم للأندية بالخسارة أمام الأهلي المصري.

ووفقاً لشبكة "ديفنسا سنترال"، كشف مقربون من بنزيما، أنه نادم على ترك ريال مدريد، كما أنه لا يمانع العودة إلى صفوف الميرنغي لخوض 6 أشهر معه حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن تحقيق رغبة بنزيما أمر مستحيل، لأن اتحاد جدة لن يوافق على رحيله مطلقاً في الشتاء، ونوهت: "الكلمة الأخيرة لعودة بنزيما إلى ريال مدريد، تعود إلى رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".

وأوضحت الشبكة أن إدارة الريال ترى أن العودة السريعة لبنزيما عقب 6 أشهر من الرحيل، بمثابة اعتراف بالخطأ على السماح بمغادرة اللاعب في الصيف الماضي.

وجرى تجديد عقد بنزيما تلقائياً لمدة عام إضافي عقب فوزه بالكرة الذهبية، لكن إدارة ريال مدريد وافقت على رحيله مجانًا قبل انتهاء العقد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز