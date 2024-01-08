مبابي عن إمكانية اللعب لبرشلونة: الأمر مستبعد

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على إشادة قوية من مشجعي ريال مدريد، بسبب رد فعله على سؤال حول إمكانية اللعب للغريم التقليدي برشلونة.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ويستطيع اللاعب الفرنسي التفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ خلال الفترة الجارية، وسط ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.
ووفقاً لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حظي رد فعل مبابي تجاه برشلونة على شبكة "تيليفوت" بإعجاب الكثيرين من مشجعي ريال مدريد.
وأذاعت تقريراً يتحدث فيه مبابي مع فتاتين صغيرتين من مشجعات باريس سان جيرمان، لكن إحداهن اعترفت أنها تحلم بأن يلعب مبابي لنادٍ آخر، وهنا سألها النجم الفرنسي "أي نادٍ؟"، وأجابته: "برشلونة".
في هذا الوقت، قام مبابي بإشارة تعبر عن عدم الموافقة على ما سمعه وأن هذا الأمر مستبعد، ثم قال: "لا يوجد مشكلة.. برشلونة نادٍ جيد أيضًا".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN08012024000110011019ID1107694971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.