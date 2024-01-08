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مبابي عن إمكانية اللعب لبرشلونة: الأمر مستبعد

1/8/2024 5:31:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على إشادة قوية من مشجعي ريال مدريد، بسبب رد فعله على سؤال حول إمكانية اللعب للغريم التقليدي برشلونة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ويستطيع اللاعب الفرنسي التفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ خلال الفترة الجارية، وسط ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

ووفقاً لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حظي رد فعل مبابي تجاه برشلونة على شبكة "تيليفوت" بإعجاب الكثيرين من مشجعي ريال مدريد.

وأذاعت تقريراً يتحدث فيه مبابي مع فتاتين صغيرتين من مشجعات باريس سان جيرمان، لكن إحداهن اعترفت أنها تحلم بأن يلعب مبابي لنادٍ آخر، وهنا سألها النجم الفرنسي "أي نادٍ؟"، وأجابته: "برشلونة".

في هذا الوقت، قام مبابي بإشارة تعبر عن عدم الموافقة على ما سمعه وأن هذا الأمر مستبعد، ثم قال: "لا يوجد مشكلة.. برشلونة نادٍ جيد أيضًا".

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