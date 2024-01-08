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لم أخطئ في حق النادي.. أحمد فتحي: سأعود إلى الأهلي يومًا ما

1/8/2024 5:31:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز، إن عدم حصول فريقه على البطولات يعد لغزًا محيرًا بالنسبة له بشكل شخصي ولا يجد له إجابة.

وأضاف فتحي عبر برنامج (الكابتن) بقناة (dmc): "الأمر لا يتعلق في الأساس بعدم وجود مشجعين لبيراميدز في رأيي، ربما يكون هذا أحد الأسباب، لكن هناك أسباب بعضها ساذج وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونحقق بطولة في الموسم الحالي".

وتابع: "نتحدث كثيرًا كلاعبين حول ضياع البطولات، والحقيقة أن الفريق أضاع الدوري من قبل بسهولة مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس".

وأكد أنه لا يندم على أي قرار اتخذه أو فرصة ضاعت منه موضحًا أن رحيله إلى آرسنال الإنجليزي تعطل بسبب مباراة دولية واحدة لم يخضها وهو ما حرمه من اللعب للجانرز بسبب قواعد لعب 75% من المباريات الدولية.

وواصل: "لم أخطئ في رحيلي عن الأهلي عقب نهاية عقدي في صيف 2020، تصورت أن العلاقة جيدة بين الناديين بدليل انضمام محمد مجدي "أفشة" من بيراميدز للأهلي بعد ذلك، بخلاف أن بيراميدز نفسه عرض 25 مليون جنيه لضمي قبلها بموسم واحد".

وأشار إلى أنه لم يوقع للزمالك والأمر كله اقتصر على مكالمة هاتفية بين إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء ومدربه الأسبق في منتخب الشباب وعرض عليه فكرة اللعب للزمالك ولكنه رفض الأمر.

وأوضح أنه سيعود للأهلي يومًا ما لأنه لم يخطئ في حق النادي، مشيرًا إلى أنه سيعود كمدرب بعد نهاية مشواره الكروي.

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