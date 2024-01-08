مبابي يتفق مع ريال مدريد.. واتهام فرنسي لوالدته

حسم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، قراره النهائي بشأن خطوته المقبلة، في ظل انتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، في خبر عاجل، أعلنت: "كيليان مبابي سينضم إلى صفوف ريال مدريد الموسم المقبل".

وأضافت أن مبابي توصل لاتفاق مع مسؤولي ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية.

وصرح مبابي منذ أيام قليلة أنه لم يحسم بعد قراره النهائي، قائلاً: "لدي اتفاق مع رئيس النادي ناصر الخليفي، لا أتسرع في حسم القرار".

وكان مبابي على وشك الانتقال إلى ريال مدريد مجانًا في صيف 2022 إلا أنه جدد عقده مع باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة، وأشارت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن مبابي لا تعجبه محاولات ريال مدريد للتعاقد معه مجانًا، وبدأ التفكير في خيارات أخرى مثل ليفربول.

وأضافت أن مبابي لا يريد أن يتحكم ريال مدريد في مستقبله ومصيره في ظل منح النادي الملكي مهلة للاعب تنتهي منتصف الشهر الجاري.

باريس يشكك في الاتفاق

وشكك باريس سان جيرمان في التطورات الأخيرة التي انتشرت في الصحافة الفرنسية، بحسب إذاعة "كوبي"، حيث أكدت أن مسؤولي باريس يعتقدون أن هذه الأنباء مجرد خدعة من فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله.

ويرى مسؤولو باريس أن فايزة العماري، هي التي سربت خبر اتفاق مبابي مع ريال مدريد إلى الصحافة، للضغط على الميرنغي ومطالبته بمراجعة شروط عرضه للمهاجم الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية مؤخراً، أن ريال مدريد قدم عرضاً لمبابي بشروط مالية أقل، مما جرى تقديمه للاعب الفرنسي في 2022، كما اشترط ريال مدريد على كيليان مبابي، الرد على العرض قبل منتصف يناير الجاري.

ويلعب مبابي بصفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 قادماً من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

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