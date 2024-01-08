168 قتيلاً .. ارتفاع عدد المفقودين في زلزال اليابان إلى 323 شخصاً

ارتفع عدد المفقودين جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في رأس السنة إلى 323 أي أكثر بثلاث مرات من الحصيلة السابقة البالغة 103 مفقودين، فيما بلغ عدد القتلى 168 وفق بيانات جديدة نشرتها السلطات المحيلة الثلاثاء.

وسُجل غالبية المفقودين في واجيما، إحدى أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال الذي ضرب في الأول من يناير، إذ ارتفع عدد المفقودين فيها من 31 إلى 281 على ما أظهرت البيانات.

ويُعقّد تساقط الثلوج الكثيفة جهود الإنقاذ بعد أسبوع على الزلزال البالغة شدته 7,5 درجات، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص معزولين.

وحذرت الحكومة المحلية من تزايد مخاطر حدوث انزلاقات أتربة جراء الأمطار المستمرة منذ أيام، وانهيار مبان تحت ثقل الثلوج.

ولا يزال قرابة 18,000 منزل في مقاطعة إيشيكاوا من دون كهرباء الإثنين، فيما أكثر من 66,100 منزل كانوا من دون ماء الأحد.

كما لا يزال 28,000 شخص لجأوا إلى مراكز إيواء حكومية من دون إمدادات كافية من المياه والكهرباء والتدفئة، بحسب تقارير إعلامية.





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