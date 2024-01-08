جينيتك ترسم مستقبلاً آمناً في عام 2024

في محادثة شيقة وممتعة وغنية مع البيان، سلّط فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة جينيتك في الشرق الأوسط و تركيا و أفريقيا ، الضوء على المشهد الديناميكي الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة، واصطحبنا في رحلة رائعة إلى عالم المدن الذكية في منطقة الشرق الأوسط، وقدم أفكاره ورؤيته حول الدور المحوري الذي تلعبه جينيتك في تشكيل المستقبل الحضري للمنطقة. وتكشف محادثتنا المميزة معه، والتي تتضمن لمحة عن ترسانة الذكاء الاصطناعي للشركة ورؤية متعمقة حول اتجاهات السوق، النقاب عن الاستراتيجية التي تقف خلف نجاح جينيتك، وتأثيرها على المشهد الأمني والتكنولوجي في الشرق الأوسط، كما أنها تضع بين أيدي قرائنا أحدث النتائج التي تضمنها تقرير جينيتك لحالة الأمن المادي لعام 2024 .









إن تخصيص الحلول الأمنية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة هو عملية تعاونية تعتمد على فهم الاحتياجات الفريدة لكل عميل. ونظراً لأن العديد من عملاء المؤسسات لديهم متطلبات متطورة، فإننا نتعاون بشكل وثيق لتطوير ميزات مخصصة ضمن منتجاتنا. ولأن فرق الأمان غالباً ما لا تستخدم أنظمتها بشكل كافٍ، فإننا نعالج فجوة الاستهلاك من خلال العمل مع متخصصي تكامل الأنظمة. وفضلاً عن النشر الأولي للأنظمة، فإننا نساعد في سد هذه الفجوة من خلال برامج وخطط التدريب، مما يضمن للعملاء تحقيق أقصى قدر من الإمكانات الكاملة لاستثماراتهم الأمنية. ولا يؤدي هذا النهج إلى تعزيز فعالية الأنظمة الحالية فحسب، بل يخلق أيضاً فرصاً لنمو مستقبلي ولتوسيع الخدمات، مما يعزز رضا العملاء ومشاركتهم على المدى الطويل.





تشهد منطقة الشرق الأوسط طفرة في نمو المدن الذكية، حيث تستثمر دول المنطقة بنشاط في تحويل المشهد الحضري. وتحتل أبوظبي المرتبة 13 عالمياً على مؤشر IMD للمدن الذكية 2023 ، مما يسلط الضوء على ريادة الإمارات، مع احتضانها عدة مدن ضمن المراكز العشرين الأولى. ويعكس مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية أيضاً جهود المنطقة في الابتكار والتخطيط الحضري. ويعزز هذا النمو مكانة منطقة الشرق الأوسط كمركز عالمي للمدن الذكية، مما يعكس الالتزام ببناء بيئات حضرية مرنة وجاهزة للمستقبل، تعمل على تعزيز الكفاءة والاستدامة بالتزامن مع تلبية الاحتياجات المتطورة للسكان والأعمال.

وتستعد شركة جينيتك للعب دور حاسم في هذا العصر الواعد للمدن الذكية. وتتمحور رؤيتنا حول المساهمة في إنشاء بيئات حضرية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً في المنطقة. ويتجلى التحول نحو تطوير مدن ذكية في الوقت الذي تبذل فيه دول المنطقة جهوداً كبيرة لتحويل اقتصاداتها من النماذج القائمة على النفط إلى نماذج قائمة على المعرفة.

ويساهم التزامنا الراسخ بالبنى المفتوحة في تعزيز مكانتنا كميسر للتكامل السلس مع التقنيات الناشئة، مما يمكّن المدن من التكيف والابتكار بشكل ديناميكي. وللبقاء في طليعة المشهد التكنولوجي المتطور، فإننا نقوم بضخ استثمارات كبيرة في أنشطة البحث والتطوير. وعلاوة على ذلك، نعمل بنشاط على بناء شراكات استراتيجية، والدخول في علاقات تعاون صناعي، مما يضمن استمرار حلولنا في تلبية وتجاوز الاحتياجات الأمنية المتطورة للمدن الذكية. ويكمن هدفنا النهائي من ذلك في تمكين عملائنا ودعمهم بالأدوات والقدرات اللازمة لتحقيق الازدهار في المشهد الحضري الديناميكي للمستقبل.





تستخدم جينيتك مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي تسمى التعلم العميق للحلول المصممة لتأدية غرض، والتي تعتمد على تحديد الاتجاهات والتبعيات بين الميزات الموجودة في البيانات نفسها. ومن الأمثلة على ذلك:



تسريع التحقيقات: فحص مقاطع الفيديو لفترة زمنية محددة للعثور على جميع اللقطات التي تظهر مركبة حمراء.

أتمتة عد الأشخاص: الحصول على تنبيه بشأن الحد الأقصى للإشغال في المبنى، أو معرفة متى تصبح خطوط العملاء طويلة جداً لتحسين الخدمة.

الكشف عن لوحات ترخيص المركبات: تتبع المركبات المطلوبة، وتبسيط تنظيم مواقف سيارات الموظفين في المكاتب، أو مراقبة تدفق حركة المرور عبر المدن.

تعزيز الوعي الظرفي: الحد من الإنذارات الكاذبة والضوضاء، وتصنيف التهديدات بناءً على معايير محددة، وتوجيه مشغلي الأمن إلى المواقف الأكثر إلحاحاً. تبسيط نتائج الأعمال: تحليل البيانات من العديد من أجهزة استشعار إنترنت الأشياء المختلفة وأنظمة الأمن والأعمال المختلفة لتحسين العمليات.





شهد الطلب على منتجات المراقبة بالفيديو في الشرق الأوسط ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، وذلك على خلفية التركيز المتزايد على الأمن والتبني السريع لمبادرات المدن الذكية. ومع تزايد التوسع الحضري وتطوير البنية التحتية، تتزايد الحاجة على حلول المراقبة بالفيديو المتقدمة لحماية الأماكن العامة والبنية التحتية الحيوية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبح دمج تحليلات الفيديو والقدرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أكثر انتشاراً، مما يعزز الفعالية الشاملة لأنظمة المراقبة.

واستشرافاً للمستقبل، فمن المرجح أن يشهد السوق تركيزاً مستمراً على التحسينات التكنولوجية، مع زيادة الطلب على الكاميرات عالية الدقة، وتحليلات الفيديو الذكية، والحلول المستندة إلى السحابة. وقد أشار تقرير حالة الأمن المادي لعام 2024 ، وهو عبارة عن دراسة تستند إلى رؤى من أكثر من 5500 من قادة الأمن المادي في جميع أنحاء العالم (بما في ذلك مستخدمين نهائيين وشركاء توزيع)، إلى أن سوق الأمن المادي يتبنى بسرعة الحلول السحابية والهجينة.

وتعتبر المخاوف المتعلقة بالخصوصية عاملاً آخر من المتوقع أن يؤثر على تبني التقنيات التي تركز على الخصوصية، مما يحقق التوازن بين الأمن والحقوق الفردية. ومن المرجح أن يصبح تقارب المراقبة بالفيديو مع مكونات المدن الذكية الأخرى، مثل التحكم في الوصول وأجهزة إنترنت الأشياء، اتجاهاً رئيسياً، مما يقود إلى تطوير وتعزيز منظومات أمنية أكثر شمولاً وتكاملاً.





---

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز