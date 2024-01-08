الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»: الناقلة تواصل التوسع وتستهدف 18 مليون مسافر بحلول 2025

أكد أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أن الناقلة ستواصل خططها للتوسع في العام الجديد 2024 عبر توسعة شبكة وجهاتها، وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين، وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسية عبر شبكتها العالمية، لتدخل مرحلة جديدة من النمو المستدام مع وجود خطة إستراتيجية قوية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "الاتحاد للطيران" ستطلق وجهات جديدة في العام 2024، تشمل "بوسطن" لتكون رابع محطة لها في الولايات المتحدة ستشغّل إليها 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 31 مارس المقبل، إلى جانب العاصمة الكينية نيروبي في 1 مايو المقبل.

وأضاف أن الناقلة أضافت وجهتين جديدتين في شبه القارة الهندية اعتباراً من مطلع يناير الجاري وهي كوزيكود وتيروفانانتابورام في إقليم كيرالا بالهند، لترفع بذلك عدد المحطات التي تسّير رحلاتها إليها في الهند إلى 10 وجهات، إضافة إلى رفع عدد الرحلات إلى وجهات مثل القاهرة التي سيصل عدد رحلاتها الأسبوعية إلى 21 رحلة، وكولومبو إلى 7 رحلات، وإسلام اباد إلى 14 رحلة والمالديف إلى 14 رحلة.

وتوقع أنطونوالدو نيفيس، ارتفاع أعداد الركاب، لتعود بحلول عام 2025 إلى مستويات عام 2017 البالغة نحو 18 مليون مسافر، مشيراً إلى أن عدد المسافرين بلغ في عام 2019، أي قبل جائحة "كورونا" 17 مليون مسافر.

وقال إن "الاتحاد للطيران" في وضع مالي أفضل من عام 2017، حيث شهدت نموا في عدد المسافرين بنسبة 30% في العام الماضي مقارنة بالعام 2022، مشيراً إلى أن الشركة وضعت خطة طويلة الأمد، للوصول إلى 30 مليون راكب في السنة، ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد المسافرين مقارنة بعام 2022.

وذكر أن الناقلة رسّخت حضورها على الساحة العالمية بعد مرور 20 عاماً على تأسيسها وتخطت جميع التحديات التي واجهتها بنجاح، فيما تستعد الآن لتحقيق نمو مستدام ومربح، بفضل الدعم القوي من المساهمين ووجود خطة إستراتيجية قوية نحو المستقبل.

وأشار نيفيس إلى أن إستراتيجية "الاتحاد للطيران 2030"، المدعومة من قبل "القابضة ADQ"، تمثل نقطة تحول محورية في رحلة الناقلة، وتمهد الطريق لمستقبل يتميز بالنمو المستدام وتعزيز تجارب العملاء، مع مساهمة اقتصادية كبيرة لإمارة أبوظبي، موضحا أن شبكة "الاتحاد للطيران" ستمتد في إطار خطة 2030، إلى أكثر من 125 وجهة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا، مع التركيز على ربط الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا مع الوجهات الطويلة المدى في أوروبا والساحل الشرقي الأمريكي.

ورداً على سؤال حول حجم أسطول الناقلة الحالي، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "في 2017 بلغ أسطولنا ذروته حيث وصل عدد طائراتنا إلى 110 طائرات، وعملنا على تقليل عدد طائرات الأسطول في الفترة ما بين 2019 و2022، واليوم نشهد عودة طائراتنا العملاقة من طراز إيرباص A380، وبوينغ 787، وبوينغ 777، ما أدى إلى زيادة عدد طائراتنا إلى 86 طائرة، ونتوقع أن يصل مجموعها إلى 160 طائرة بحلول عام 2030".

وأضاف أنطونوالدو نيفيس، أن أسطول الناقلة يتميز بالتنوع في أنواع الطائرات؛ إذ يضم طائرات "بوينغ 787"، و"إيرباصA380"، و"بوينغ 777" و"إيرباص A350"، مشيرا إلى أن الناقلة تحلق حالياً إلى أكثر من 70 وجهة حول العالم، حيث أطلقت في العام الماضي 12 وجهة جديدة وتتطلع إلى زيادة عدد الوجهات إلى أكثر من 125 وجهة ضمن إطار خطة 2030، مستفيدة من موقعها الجغرافي المميز الذي يربط آسيا وأوروبا.

وتابع نيفيس: "بالإضافة إلى افتتاح وجهات جديدة، نعمل على زيادة الترددات إلى وجهاتنا اليومية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ومنطقة الخليج العربي وشبة القارة الهندية، ويعد ذلك خطوة مهمة لتوفير مزيد من الخيارات للمسافرين والمزيد من الراحة للركاب إلى جانب توفير ربط أفضل بين شبكتنا العالمية المتنامية".

وذكر الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أن مبني المسافرين الجديد "A" في مطار أبوظبي الدولي يعدُّ إحدى الركائز الرئيسية في إستراتيجية نمو الشركة، مع قدرته على استيعاب ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، وربطه أبوظبي مباشرة بـ117 وجهة عالمية، مشيراً إلى أن المبنى يوفِّر منافذ تسجيل مخصَّصة لضيوف الاتحاد من الدرجة السياحية، إضافةً إلى مناطق حصرية للضيوف المسافرين على درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى للاستمتاع بتجربة متميِّزة.

ولفت إلى أن "الاتحاد للطيران" تلعب دورا حيوياً في تعزيز شبكة الوجهات ودعم طموحات أبوظبي للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن أبوظبي ستستفيد مع زيادة رحلات الربط، من الخيارات المحسنة من نقطة إلى نقطة، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز بارز للأعمال والسياحة، فضلاً عن كونها بوابة لبقية الإمارات في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي على العالم.





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