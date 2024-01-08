اعتقال المدير التنفيذي لـ«تشاينا إيفرغراند» الصينية للسيارات الكهربائية

اعتقلت الشرطة أكبر مسؤول تنفيذي في مجموعة «تشاينا إيفرغراند» الصينية للسيارات الكهربائية، ما شكل أحدث دلالة على المشكلة التي تواجهها شركة التطوير العقاري الأكثر ديوناً في العالم.

أعلنت مجموعة «تشاينا إيفرغراند نيو إنرجي فيكل غروب» اعتقال رئيسها، ليو يونغ تشو، في إشعار موجه إلى بورصة هونغ كونغ، الاثنين، بعد تعليق تداول أسهمها.

جاء ذلك في أعقاب انتشار أنباء السبت تفيد بأن «تشونغتشي إنتربرايز غروب»، بنك الظل الرئيسي في الصين والذي أقرض مليارات الدولارات لمطوري عقارات، تقدم بطلب لإشهار إفلاسه بسبب عجزه عن سداد ديونه.

أدت حملة القمع الصينية على الاقتراض المفرط، والتي بدأت منذ عدة سنوات، إلى ترك عشرات المطورين خارج نطاق العمل ويكافحون من أجل البقاء.

أدى الانهيار الذي شهدته الصناعة بالكامل إلى قطع ترس حيوي في المحرك الاقتصادي للصين، وترددت أصداؤه في أسواق المال.

انخفضت أسعار الأسهم في هونغ كونغ وشانغهاي، في جلسة الاثنين، حيث انخفض مؤشر «هانغ سينغ» القياسي بنسبة 2.2 بالمائة، وتراجعت أسهم «تشاينا إيفرغراند نيو إنرجي فيكل غروب» بنسبة 3.6 بالمائة بعد أن استأنفت التداول بعد الظهر، وخسرت أسهم إيفرغراند غروب 1.4 بالمائة.

شهدت «تشاينا إيفرغراند نيو إنرجي فيكل» انخفاض أسهمها بنسبة 20 بالمائة تقريباً الأسبوع الماضي.

لم يشر الإعلان المقتضب عن اعتقال ليو بتهمة «الاشتباه في ارتكاب جرائم غير قانونية» إلى ذلك أو إلى تفاصيل أخرى.

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