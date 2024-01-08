منتخب الإمارات يتصدر العرب.. 840 مليون يورو القيمة التسويقية لمنتخبات كأس آسيا

بلغت القيمة السوقية لمنتخبات النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، ما يقرب من 840 مليون يورو، حيث تصدر المنتخب الياباني قائمة أعلى المنتخبات المشاركة قيمة سوقية، فيما تصدر منتخب الإمارات قائمة المنتخبات العربية في البطولة القارية.

ويشارك 24 منتخباً في منافسات البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في القيم السوقية للاعبين والفرق، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لمنتخبات النسخة الثامنة عشر من بطولة آسيا، 839.21 مليون يورو، وفق آخر تحديث في يناير الجاري، وبعد إعلان قوائم المنتخبات المشاركة.

وتفصيلاً.. تصدر المنتخب الياباني، المرشح الأول للبطولة، ووصيف النسخة الماضية التي استضافتها الإمارات في 2019، قائمة أعلى منتخبات القارة قيمة تسويقية بـ 316.95 مليون يورو.

وينافس المنتخب الياباني في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات العراق وفيتنام وإندونيسيا، حيث يبلغ إجمالي القيمة السوقية للمنتخبات الثلاثة 26.81 مليون يورو.

ويأتي كل من منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني بقيمة تسويقية 193 مليون يورو، ومنتخب إيران في المركز الثالث بـ51.58 مليون يورو، ومنتخب أستراليا في المركز الرابع بـ40.90 مليون يورو.

ويتصدر منتخب الإمارات قائمة أعلى المنتخبات العربية في البطولة من حيث القيمة السوقية، والمركز الخامس إجمالاً على مستوى القارة، بـ31.55 مليون يورو.

وينافس منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات فلسطين (6.50 مليون يورو) وهونغ كونغ (6.25 مليون يورو) وإيران (51.58 مليون يورو)، حيث يبلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه المجموعة 95.88 مليون يورو.

وعربياً يأتي المنتخب السعودي، ثانياً بـ 23.30 مليون يورو، والمنتخب السوري ثالثاً 16.53 مليون يورو، والمنتخب القطري رابعاً بـ15.90 مليون يورو، ومنتخب الأردن خامساً بـ13.18 مليون يورو، ومنتخب العراق سادساً بـ11.78 مليون يورو، ومنتخب البحرين سابعاً بـ9.68 مليون يورو، ومنتخب عمان ثامناً بـ7.50 مليون يورو، ومنتخب لبنان تاسعاً بـ7.43 مليون يورو، ومنتخب فلسطين عاشراً بـ6.50 مليون يورو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز