منتخبات مصر وتونس وكرواتيا في استضافة الإمارات مارس المقبل

تستضيف دولة الإمارات مارس المقبل، دورة ودية دولية «Winsunited Cup»، تضم منتخبات مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

تنطلق مباريات البطولة يوم 22 مارس المقبل، على أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولى لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع يوم 25 مارس، بينما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول والثاني يوم 26 مارس، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

ويشارك منتخبي مصر وكرواتيا بكامل نجوم الفريقين خلال البطولة.

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