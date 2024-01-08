منتخبات مصر وتونس وكرواتيا في استضافة الإمارات مارس المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
تستضيف دولة الإمارات مارس المقبل، دورة ودية دولية «Winsunited Cup»، تضم منتخبات مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.
تنطلق مباريات البطولة يوم 22 مارس المقبل، على أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولى لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع يوم 25 مارس، بينما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول والثاني يوم 26 مارس، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
ويشارك منتخبي مصر وكرواتيا بكامل نجوم الفريقين خلال البطولة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN08012024000110011019ID1107694961
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.