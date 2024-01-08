محمد العريان: الاقتصاد البريطاني تحت رحمة الحسابات الانتخابية في العام الجديد

تتجه بريطانيا نحو معركة الانتخابات النيابية المقررة في وقت لاحق من العام الحالي واقتصادها ليس في أفضل حالاته رغم تحسن بعض مؤشراته نسبياً في العام الماضي، وهو ما يجعل الأنظار تتجه نحو الأحزاب المنافسة في الانتخابات لمعرفة تصوراتها للتعامل مع المشكلات الاقتصادية المزمنة وبخاصة انخفاض معدل النمو وضعف إنتاجية الاقتصاد البريطاني مقارنة بالدول الصناعية الأخرى.





تجاوز خطر حدوث أزمة مالية

ومقارنة بالأوضاع قبل عام، نجح الاقتصاد البريطاني في تجاوز خطر حدوث أزمة مالية هائلة كانت ستدمر نظام التقاعد والتمويل العقاري في البلاد. كما خفضت بريطانيا معدل التضخم بأكثر من النصف من 10% في يناير الماضي إلى 3.9% في نهاية العام، مع تسجيل نمو حقيقي للأجور. كما تم خفض معدل الاشتراك في نظام التأمين الوطني بمقدار نقطتين مئويتين وهو ما سيفيد 27 مليون شخص وتوفير حوالي 450 جنيهاً إسترلينياً (572 دولاراً) سنوياً للأسرة العادية. في الوقت نفسه تراجعت أسعار الفائدة المصرفية المختلفة في ظل توقع إقدام بنك إنجلترا (المركزي) على بدء دورة خفض أسعار الفائدة بعد التراجع الحاد في معدل التضخم خلال العام الماضي.

وفي تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء قال الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمد العريان إن هذا التحسن يمثل إنجازاً كبيراً بالنسبة لاقتصاد كان أغلب المحللين يتوقعون انكماشه في العام الماضي. ورغم ذلك فإن الصورة المستقبلية للاقتصاد مازالت غير مريحة، لأنه فشل في تحقيق نمو ملموس ذي جودة عالية. كما أن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لم تطبق مجموعة سياسات شاملة يمكن أن تحسن الإنتاجية بصورة مستدامة.





تباطؤ النمو

فقد أظهرت أحدث البيانات تباطؤ النمو إلى درجة الثبات، مع انكماش الاقتصاد في أكتوبر الماضي، وهو ما يثير احتمال إعلان دخول الاقتصاد إلى دائرة الركود من الناحية الفنية خلال النصف الأخير من 2023.

ويرى العريان أنه في ضوء احتمال تزايد حدة تباطؤ الاقتصاد، تواجه بريطانيا خطر اشتداد أزمة ضعف النمو والإنتاجية بصورة تجعل من الصعب الإفلات منها.

وفي حين لا يتوقع بنك إنجلترا المركزي نمو الاقتصاد خلال 2024، فإن أغلب المحللين لا يتوقعون نموه بأكثر من 0.3% من إجمالي الناتج المحلي. وهذه الأرقام تثير القلق بالنسبة لدولة تحتاج إلى التعامل مع التباين الكبير في مستويات الدخول والنمو السريع للدين العام، وتحديث بنيتها التحتية وإعادة صياغة علاقاتها التجارية الخارجية في مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.





التحركات على الأرض

وفي الوقت نفسه فإن المشهد السياسي لا يشير إلى اتجاه واحد يمكن أن يمضي فيه الاقتصاد بعد الانتخابات المقبلة. من ناحية تتحدث أحزاب الحكومة والمعارضة عن الحاجة الملحة لزيادة معدل نمو الاقتصاد، ليس فقط من حيث القيمة الرقمية ولكن أيضاً من حيث طبيعة هذا النمو، بحيث يكون مستداماً وشاملاً وأكثر احتراماً لحقائق كوكب الأرض، وهو أمر جيد، لكن من ناحية أخرى، لا نرى أن التحركات على الأرض تترجم هذه الأحاديث. فالحكومة التي قررت خفض الضرائب مع بداية العام الحالي، وهو ما يعني أن استغلت مواردها المالية المحدودة لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى، بدلاً من تحقيق أهداف اقتصادية أبعد مدى. ولذلك أهدرت الحكومة الفرصة لتحويل أعلنت عنه بالنسبة لزيادة العرض كوسيلة للحد من التضخم، بما في ذلك التوسع في الاستثمار ومجموعة من الخطوات الأخرى الصغيرة، إلى حزمة إجراءات شاملة لتعزيز النمو وزيادة الإنتاجية. كما أن هذا الفشل الحكومي حرم بنك إنجلترا من المساعدة التي يحتاجها لتجاوز المرحلة الأخيرة من معركته ضد التضخم.

وما يحدث في بريطانيا أكد بوضوح حاجة العديد من الاقتصادات المتقدمة إلى تطوير نماذجها الاقتصادية حتى تكون قادرة على استغلال محركات النمو المستقبلية بدلاً من تحفيز المحركات القديمة التي أصبحت أقل فاعلية وتنطوي على أضرار جانبية وتداعيات غير مقصودة.





ميزانية الربيع.. وتخفيض الضرائب

في الوقت نفسه، فإنه أمام الحكومة البريطانية فرصة لكي تعيد تحويل تركيز سياستها على محركات النمو المستهدفة خلال بيان ميزانية الربيع المقرر نشره يوم 6 مارس المقبل. وتمتع الحكومة بقدر من المرونة التي تتفق مع التزاماتها الأخرى بما في ذلك ديونها متوسطة المدى.



لكن ما يهدد هذا السيناريو إعلان رئيس الوزراء عن إجراء الانتخابات خلال النصف الثاني من العام الحالي وهو ما يعني أن حكومته ستخصص أغلب مواردها المالية لتحقيق أهداف سياسية قصيرة الأجل من خلال تخفيض الضرائب لجذب أصوات الناخبين، مما يمثل فرصة ضائعة جديدة، ستجعل محاولة تحقيق نمو مستدام عالي النمو أشد صعوبة.

ومما يعزز هذا التوقع، استطلاعات الرأي التي تشير إلى تفوق حزب العمال المعارض على حزب المحافظين الحاكم بفارق 18 نقطة. وبحسب هذه التوقعات فإن حزب «المحافظون» سيحصل على 220 مقعداً في مقاعد مجلس العموم، مقابل 350 مقعداً يشغلها الحزب حالياً. ويعني هذا أن الاقتصاد البريطاني قد يدفع مجدداً ثمن الحسابات الانتخابية، ليواصل الدوران داخل دائرة الأزمات التي يعاني منها منذ سنوات.

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