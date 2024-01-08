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محمد بن زايد وأنتوني بلينكن يبحثان علاقات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية

1/8/2024 5:31:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي وبحث معه علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.


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