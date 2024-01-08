محمد بن راشد يوجه بإنشاء مركز للنوابغ العرب وتخصيص 100 مليون درهم لدعم الأبحاث العربية

محمد بن راشد يوجه بإنشاء مركز للنوابغ العرب وتخصيص 100 مليون درهم لدعم الأبحاث العربية
التاريخ
1/8/2024 5:31:46 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مركز للنوابغ العرب في متحف المستقبل وتخصيص 100 مليون لدعم الأبحاث، أعلن ذلك معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب» خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز المبادرة.
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