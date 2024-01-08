محمد بن راشد يوجه بإنشاء مركز للنوابغ العرب وتخصيص 100 مليون درهم لدعم الأبحاث العربية

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مركز للنوابغ العرب في متحف المستقبل وتخصيص 100 مليون لدعم الأبحاث، أعلن ذلك معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب» خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز المبادرة.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز