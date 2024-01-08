الاحتلال يهدم منزلا وحظيرة ويجرف أراضي ويقتلع أشجار في قرية بيرين

وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة منزلا وحظيرة مساحتهما 120 مترا مربعا، بُنيا قبل الاحتلال إذ يزيد عمرهما على 80 عاما، كما جرفت أراضي في محيطهما وأحواضا زراعية، واقتلعت عدة أشجار مثمرة وحرجية، تعود ملكيتها للمواطن مراد عبد السميع عاشور.

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