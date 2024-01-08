الاحتلال يهدم منزلا وحظيرة ويجرف أراضي ويقتلع أشجار في قرية بيرين

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا وحظيرة، بُنيا قبل 80 عاما، وجرفت أراضي بمحيطهما وأحواضا زراعية، واقتلعت أشجارا مثمرة وحرجية في قرية بيرين جنوب الخليل.
وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة منزلا وحظيرة مساحتهما 120 مترا مربعا، بُنيا قبل الاحتلال إذ يزيد عمرهما على 80 عاما، كما جرفت أراضي في محيطهما وأحواضا زراعية، واقتلعت عدة أشجار مثمرة وحرجية، تعود ملكيتها للمواطن مراد عبد السميع عاشور.
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