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الاحتلال يهدم منزلا وحظيرة ويجرف أراضي ويقتلع أشجار في قرية بيرين

1/8/2024 5:19:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا وحظيرة، بُنيا قبل 80 عاما، وجرفت أراضي بمحيطهما وأحواضا زراعية، واقتلعت أشجارا مثمرة وحرجية في قرية بيرين جنوب الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال هدمت بآلياتها الثقيلة منزلا وحظيرة مساحتهما 120 مترا مربعا، بُنيا قبل الاحتلال إذ يزيد عمرهما على 80 عاما، كما جرفت أراضي في محيطهما وأحواضا زراعية، واقتلعت عدة أشجار مثمرة وحرجية، تعود ملكيتها للمواطن مراد عبد السميع عاشور.


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