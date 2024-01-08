الخارجية: الاستعمار والإبادة الجماعية والتهجير سياسة إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين المصادقة النهائية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة على المخطط الاستعماري المسمى "وادي السيلكون"، وكذلك المصادقة على إنشاء مكب نفايات شمال شرق القدس المحتلة، بما يؤدي إلى التهام مئات الدونمات من أراضي المواطنين في القدس، وتدمير مناطق فلسطينية قائمة مثل المنطقة الصناعية في حي واد الجوز، واستبدالها بمشاريع وأبنية وأبراج على أنقاض المحلات التجارية في المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن مشروع "وادي السيلكون" هو مشروع قديم جديد، شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ البنية التحتية والحدائق العامة المرافقة له، في حين يلتهم المشروع الاستعماري مكب النفايات الذي تبلغ مساحته ما يقارب 109 دونمات في المنطقة الواقعة شرقي القدس المحتلة، حيث يقيم آلاف المقدسيين في العيسوية وعناتا ورأس شحادة.

واعتبرت الوزارة أن هذه المشاريع وغيرها من المخططات الاستعمارية التي يجري تنفيذها على الأرض في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تندرج في إطار جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق ضد الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتعميق الاستيلاء على الأراضي لصالح تسمين الاستعمار والتهويد على طريق الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، من خلال إدخال تغييرات عميقة على الواقع يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية وفقا للزعم الإسرائيلي، مبينة أن جريمة الاستعمار في الضفة هي الوجه الآخر لجريمة الإبادة والتدمير في قطاع غزة وبطريقة استعمارية إحلالية تهدف إلى تفريغ الأرض من مواطنيها الأصليين، تطبيقا لقاعدة صهيونية قديمة جديدة هي "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

وأكدت الوزارة أن التصعيد الاستعماري متواصل، وأن العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية بما فيها الإسرائيلية وفي مقدمتها منظمة "بتسيلم" تواصل إصدار العديد من التقارير التي توثق التصعيد الحاصل في الاستعمار، وإقدام مليشيات المستعمرين وجمعياتهم وعناصرهم الإرهابية على استباحة الضفة الغربية، سواء ببناء المزيد من البؤر العشوائية أو شق الطرق الاستعمارية الضخمة أو توسيع المستعمرات القائمة على حساب أرض دولة فلسطين، ذلك تحت غبار حرب الإبادة في قطاع غزة والانشغال العالمي فيها.

وشددت على أن الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 وغيره من القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والغطاء الذي توفره بعض الدول الكبرى لإسرائيل لإفلاتها المستمر من العقاب يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على تعميق الاستعمار، وتوفير المزيد من الدعم والحماية للجمعيات الاستعمارية.



