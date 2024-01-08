البكري يوقع بروتوكول الحج مع وزير الحج السعودي لموسم حج 1445 هـ

MENAFN - Palestine News Network ) جدة/PNN- وقع وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، بروتوكول الحج لموسم (1445 هـ)، مع وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، وذلك للاستعداد المبكر لموسم الحج من قبل وزارة الحج.

ويتضمن البروتوكول كل الأمور المنظمة

والتعليمات الجديدة المتعلقة بالمسار الإلكتروني لحجاج فلسطين، والتي تنظم العمل وتسهل على البعثة الفلسطينية القيام بدورها على أكمل وجه، خاصة المتعلقة بالمشاعر والمناسك وترتيبات الاستقبال والإقامة في منى وعرفة، إضافة إلى ترتيبات استقبال الحجاج على منافذ الحدود والمطارات

في كل من عمان والقاهرة، ومنح التأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية والبعثات المرافقة.

وكان الشيخ البكري قد توجه إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من وزير الحج السعودي لتوقيع البروتوكول، وللمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر الحج والعمرة السنوي، برفقة وفد من وزارة الأوقاف تضمّن وكيل الوزارة حسام أبو الرب، ومدير عام الحج والعمرة محمود حمد، ومدير عام ديوان الوزير إسماعيل أبو الحلاوة، ونائب مدير عام الحج والعمرة فضل قنيبي، ومدير عام الشؤون المالية محمد القشيش.

وأعرب البكري عن شكره للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، على جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن بشكل عام وعلى ما قدموه ويقدمونه من خدمات ورعاية جليلة لحجاج دولة فلسطين، إضافة إلى مكرمات خادم الحرمين الشريفين التي تنعكس إيجابا على أبناء شعبنا.

وأثنى البكري على التعاون المثمر والبناء ما بين وزارة الأوقاف، ووزارة الحج السعودية ومؤسسات الخدمات، والطوافة في المملكة العربية السعودية، التي تنعكس على نجاح موسم الحج في كل عام، مؤكدا التزام بعثة الحج الفلسطينية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، حفاظا على حجاج بيت الله الحرام، ولضمان استمرار أداء المناسك بكل يسر وراحة.

ووضع البكري، الوزير السعودي بصورة الأوضاع التي يعانيها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وما تتعرض له مدينة القدس من تهويد وطمس لهويتها الإسلامية، إضافة إلى الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في غزة من عمليات قتل.

بدوره، رحب الوزير السعودي، بالوزير البكري، مشيدا بتعاون بعثة الحج الفلسطينية مع وزارة الحج السعودية، ما ينعكس بشكل إيجابي على الحجاج الفلسطينيين ويعود بالنفع عليهم.

وقدم الربيعة، شرحا عن الخطط التي تقوم بها وزارته على كل الأصعدة وفي مختلف المواقع، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن.