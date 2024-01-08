شخصيات إسرائيلية تدعم محاكمة تل أبيب بتهمة الإبادة الجماعية

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلنت شخصيات إسرائيلية، من بينها نواب عرب في الكنيست، عن دعمها اتهام إسرائيل بارتكاب عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكشف عن هذا التحرك اللافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التي أشارت وفق ما نشرته أمس، إلى أنه من المقرر إرسال عريضة، موقعة حتى الآن من 200 شخصية إسرائيلية، إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، دعمًا لمحاكمة الحكومة الإسرائيلية بتهمة الإبادة الجماعية، المرفوعة ضدها من قبل دولة جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية يوم الـ11 من يناير/ كانون الثاني الجاري، عقد الجلسة الأولى للنظر بطلب جنوب أفريقيا، محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن عشرات الشخصيات العامة، ومن بينها عضو الكنيست عوفير كَسيف، وهو نائب يهودي ينتمي لتحالف (الجبهة- العربية للتغيير) العربي المعارض، بصدد التوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي (غربي هولندا)، للإعراب عن دعم الخطوة التي تباشرها جنوب أفريقيا، والرامية لاستصدار قرار بإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حملتها العسكرية ضد غزة المسماة "السيوف الحديدية".

وسيسلم الداعمون الإسرائيليون عريضة للمحكمة مع بدء المداولات، يوم الخميس المقبل، بتوقيع 200 شخصية إسرائيلية، وربما يزيد العدد عن ذلك؛ ما يعزز موقف جنوب أفريقيا.

وورد في العريضة الإسرائيلية الداعمة أن "المواد المروعة التي استند إليها طلب جنوب أفريقيا موثَّقة وذات مصداقية، إسرائيل تقوم بالفعل بخطوات ممنهجة وجذرية لمحو سكان غزة وتجويعهم وتعذيبهم واستئصالهم".

وجاء في العريضة أيضًا أن إسرائيل "تُطبِّق سياسات تدمير كل إمكانية للعيش وترتكب إبادة جماعية، وتقتل بشكل ممنهج طبقات واسعة من السكان، وأكاديميين روادًا وكتّابًا، وأطباء وطواقم طبية، وصحفيين، ومواطنين بسطاء".

وطالب الموقعون "بإضافة أصواتهم كمواطنين إسرائيليين للادعاءات الواردة في دعوى جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، على أمل أن يسهم صوتهم في اتخاذ قرار يؤدي إلى وقف الحرب بشكل فوري".

وكتب عضو الكنيست كَسيف، وهو أستاذ في الفلسفة السياسية في الجامعة العبرية، وناشط يساري بارز، عبر منصة إكس، أن واجبه القانوني هو لصالح المجتمع الإسرائيلي وكل سكان إسرائيل وليس لصالح الحكومة وأعضاء الائتلاف الذين يطالبون بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية لسكان غزة.

وتابع عبر حسابه على المنصة أن "هؤلاء (أعضاء الائتلاف) يضرون بالشعب، وهم من تسببوا في دفع جنوب أفريقيا نحو محكمة العدل، ولست أنا أو زملائي"، متعهدًا بعدم التخلي عن كفاحه من أجل "بناء مجتمع أخلاقي".

وأكد أنه بعد طرح العريضة للتوقيع بـ 48 ساعة فقط، وقَّع عليها 200 إسرائيلي، وأن عملية جمع التوقيعات متواصلة.



