الاحتلال يعتقل 230 مواطنا منذ بداية العام

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ بداية العام الجاري، نحو 230 مواطنا على الأقل، ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع منتشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى نحو (5730).

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك صدر، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، عملية اعتقال واسعة، طالت (40) مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وقلقيلية، ونابلس، والخليل، وجنين، والقدس، حيث رافقها عمليات اقتحام واسعة، وعمليات تحقيق ميداني.

إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال والمركبات.

وقال، إن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، والتي استهدفت كل الفئات بشكل غير مسبوق.



