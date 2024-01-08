الاحتلال يعتقل 230 مواطنا منذ بداية العام

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ بداية العام الجاري، نحو 230 مواطنا على الأقل، ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من
تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى نحو (5730).
وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك صدر، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، عملية اعتقال واسعة، طالت (40) مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.
وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وقلقيلية، ونابلس، والخليل، وجنين، والقدس، حيث رافقها عمليات اقتحام واسعة، وعمليات تحقيق ميداني.
إلى جانب ذلك، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال والمركبات.
وقال، إن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، والتي استهدفت كل الفئات بشكل غير مسبوق.
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