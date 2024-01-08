عبور 26 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي باتجاه غزة

(MENAFN
- Amman Net) أعلنت مديرية الأمن العام اليوم الاثنين، عن تسهيل إجراء دخول عدد من الشاحنات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى الأراضي المحتلة باتجاه قطاع غزة.
وقال مصدر في الأمن العام، إن 26 شاحنة تابعة للبرنامج العالمي عبرت من الأراضي الأردنية من معبر الشيخ حسين باتجاه معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.
والشاحنات التي توجهت إلى قطاع غزة منها 17 شاحنة محملة بمحضرات ومواد وطرود غذائية و3 شاحنات تحمل معلبات وشاحنة أرز و5 شاحنات محملة بالألبسة.
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