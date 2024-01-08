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عبور 26 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي باتجاه غزة

1/8/2024 5:19:31 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلنت مديرية الأمن العام اليوم الاثنين، عن تسهيل إجراء دخول عدد من الشاحنات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى الأراضي المحتلة باتجاه قطاع غزة.
وقال مصدر في الأمن العام، إن 26 شاحنة تابعة للبرنامج العالمي عبرت من الأراضي الأردنية من معبر الشيخ حسين باتجاه معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.
والشاحنات التي توجهت إلى قطاع غزة منها 17 شاحنة محملة بمحضرات ومواد وطرود غذائية و3 شاحنات تحمل معلبات وشاحنة أرز و5 شاحنات محملة بالألبسة.

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