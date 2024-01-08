محاكم الأردن تعاملت مع أكثر من نصف مليون دعوى خلال العام الماضي

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- Amman Net)
الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، يعلن عن إصابة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوبي غزة بعيار ناري مجهول المصدر
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، يقرر تأجيل جلسة مجلس النواب التشريعية المنوي عقدها اليوم إلى موعد يحدد لاحقا.
اللجنة المالية في مجلس النواب، تواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها
أكثر من 13 ألف مشترك ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، يتوجهون لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه السابع
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تكون الأجواء مائلة للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في البادية والسهول، بينما تسود أجواء دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. محاكم الأردن تعاملت مع أكثر من نصف مليون دعوى خلال العام الماضي 01/08/2024 - 12:33 عمان ن
أعلن المجلس القضائي الأردن، أن المحاكم تعاملت مع أكثر من 500 ألف دعوى خلال العام 2023، فصلت في 85% منها وبجودة عالية.
وأشار المجلس القضائي إلى أن متوسط أمد التقاضي في الدعاوى القضائية خلال العام الماضي بلغ 59 يومًا فقط.
وأوضح في تقريره أن النِّيابة العامة تعيد لخزينة الدَّولة أكثر من 13 مليون دينارًا خلال 2023 على مستوى أعمال لجنة الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة الضريبية والجمركية.
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