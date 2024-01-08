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كييف: لا أحد يطالبنا بالتفاوض مع روسيا على تجميد النزاع

1/8/2024 5:19:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في حديث لصحيفة "بايس" الإسبانية إن الحلفاء لا يطالبون كييف بالتفاوض مع روسيا حول تجميد النزاع.


وأضاف في مقابلة مع صحيفة بايس الإسبانية ردا على سؤال عما إذا كان الحلفاء قد اقترحوا تجميد الحرب مع روسيا: "لا يطلب أحد منا ذلك".
وشدد كوليبا على أن أوكرانيا يجب أن تكون موحدة وليست مقسمة، وزعم أن "السلطات الروسية لا تريد تجميد أو وقف النزاع، وترفض السلام".


ويتحدث الكثير من الخبراء والتقارير الغربية مؤخرا عن تملل الغرب من النزاع في أوكرانيا ودفع كييف إلى التفاوض مع روسيا.


وقال داغ بيندو مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان إن الولايات المتحدة فقدت بالكامل الأمل بانتصار أوكرانيا، وبدأت تدفع كييف نحو التفاوض مع موسكو.


وتؤكد روسيا باستمرار استعدادها للسلام حسب شروطها، تحت طائلة مواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تطهيرها من النازية، ونزع سلاحها، وإعلانها الحياد.

RT

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