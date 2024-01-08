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السعودية.. تداول فيديو اعتداء شابين على 3 نساء في مكان عام والأمن يُعلق

1/8/2024 5:19:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري– أعلن الأمن العام السعودي القبض على شابين قاما بالاعتداء على 3 نساء في مكان عام في محافظة الطائف، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الأمن السعودي في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت شرطة محافظة الطائف على شخصين ظهرا في محتوى مرئي في مشاجرة وقاموا بالاعتداء على 3 نساء في مكان عام وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهات المختصة".
وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أظهر مشاجرة بين شابين و3 نساء، حيث قام الشابان بالاعتداء بالضرب على النساء في الطريق العام وسط ذهول المارة.


وتضمن المقطع عبارات غير لائقة تزامنت مع الاعتداء الذي ذكره الأمن العام في بيانه.

سي ان ان


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