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الادارة المحلية تتخذ الإجراءات لتصويب المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة

1/8/2024 5:19:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان بأن الوزارة شكلت فريقاً لمتابعة تصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المتعلقة بقطاع الإدارة المحلية، هذا إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة ما بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة لهذه الغاية.


وأكد في تصريح صحفي بأن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية اتخذت الإجراءات المطلوبة من قبلها لمتابعة وتشكيل اللجان والتحقيق فيها، موضحاً بأن أي ملاحظة لم يتم تصويبها في قطاع الإدارة المحلية سيتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.


أما بخصوص صرف المكافآت، أشار أبو عرابي العدوان إلى أنه منذ عام 2022 وبعد إصدار تعليمات المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة فإن أية مكافآت تصرف وفقاً لهذه التعليمات.

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