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بلدية إربد الكبرى تبين سبب التأخر بإصدار رخص المهن

1/8/2024 5:19:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي إن سبب تأخر البلدية بإصدار رخص المهن ووجود بطء في تقديم الخدمة لمستحقيها لوجود مشكلة في النظام الذي تم إلزام البلدية بتطبيقه مؤخراً.


وبين الكوفحي أن النظام السابق كان فعالاً وييسر أمور التجار وأصحاب الرخص، مؤكداً، أن البلدية حريصة كل الحرص على مواكبة عملية التطوير بشتى المجالات، لكن النظام الحالي المطبق مازال تجريبياً ويعطل مصالح الناس، ويحرم البلدية من عوائد الرخص التي تحصلها في مثل هذا التوقيت من كل عام.


وأضاف أن البلدية ومنذ نهاية العام الفائت وهي تخاطب الجهات المختصة وتطالبهم بإصلاح الخلل في النظام وتأهيله ليكون جاهزاً لخدمة الناس، ورغم جميع هذه النداءات لم تستطع الجهات المختصة إيجاد حلول جذرية لغاية اليوم، ومازال العمل في إصدار وتجديد الرخص شبه متوقف وغير قادر على تلبية حاجات البلدية والمواطنين، سواء من حيث الوقت او كثرة الأخطاء التي يعاني منها النظام.

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