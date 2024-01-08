الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Al Wakeel News)اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 28 فلسطينيا بحملة مداهمات واقتحامات واسعة شنتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فيما دارت اشتباكات مسلحة في بعض البلدات والمخيمات، أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.



وبحسب بيان صادر عن نادي الاسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 28 فلسطينيا حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.



وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين وطولكرم وقلقيلة ونابلس وسلفيت ورام الله والبيرة والخليل وبيت لحم، كما تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.