إسرائيل تختار قاضيا متقاعدا لجلسة محكمة العدل الدولية بشأن غزة

MENAFN - Al Wakeel News)أكد متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية -أمس الأحد- ما ورد في التقارير الإعلامية حول نية إسرائيل إرسال القاضي السابق في المحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك، للمشاركة في جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية التي ستنظر في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.



ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تعيين أهارون باراك، البالغ من العمر (87 عاما) وأحد الناجين من الهولوكوست، في لجنة القضاة الإسرائيلية.



وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل واسع أنباء عن انضمام باراك عضوًا في لجنة القضاة الإسرائيلية، وهي خاصية مميزة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يمكن لكل من الدول المدعية والمدعى عليها أن تضم قاضيًا من طرفها لينضم إلى 15 قاضيًا الذين يشكلون تركيبة المحكمة.



وكانت هذه الأخبار مفاجئة، خاصة وأن باراك نفسه كان من بين الأشخاص الذين انتقدوا بشكل صريح الإصلاح القضائي الذي حاولت حكومة نتنياهو تمريره في العام الماضي، على الرغم من المعارضة الشديدة.



وكان باراك قد وصف إعادة تنظيم النظام القضائي المقترح بأنه "انقلاب بالدبابات" الذي قد يحول إسرائيل إلى "ديمقراطية مجوفة".



وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن أهارون باراك يتمتع بإحترام واسع على الساحة الدولية، وأن نتنياهو اتخذ قرار تعيينه بناء على توصية المدعية العامة في إسرائيل، جالي باهاراف ميارا.



القضية الدولية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل

وبعد مضي 3 أشهر على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، يتوجب على إسرائيل التمثيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية، بسبب عمليتها العسكرية الجارية.



وقدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حيث اتهمتها بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وحددت المحكمة تاريخي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري لعقد جلسات الاستماع.



ويذكر أن قرارات محكمة العدل الدولية تكون ملزمة بشكل عام، ولكن القضاة ليس لديهم سلطة لفرض تنفيذ هذه الأحكام على الدولة.



وتركز جنوب أفريقيا في دعواها القضائية على اتفاقية الإبادة الجماعية التي وقعتها الدولتان. ومن جهتها، ترى جنوب أفريقيا أن قضاة الأمم المتحدة يجب أن يصدروا أولا أمرًا لإنهاء الحرب ضد الفلسطينيين بشكل سريع لحماية حقوقهم.



بالمقابل، نفت إسرائيل وبشدة الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا. وتؤكد إسرائيل أن حركة حماس هي المسؤولة الوحيدة عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتزعم أنها تبذل قصارى جهدها في الحرب لتقليل الأضرار في صفوف السكان المدنيين.