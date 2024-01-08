العثور على جثة مسنة داخل ثلاجة بمنزلها... بعد اختفائها لـ 9 سنوات في أمريكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد اختفائها لـ 9 سنوات.. انصدم أقارب عجوز أميركية باكتشاف جثتها داخل ثلاجة في منزلها الواقع بولاية كاليفورنيا.

وقالت شرطة مدينة سان دييغو إن أقارب المسنة ماري مارغريت هاكسبي جونز (81 عاماً) صدموا عندما تفقدوا منزلها حيث عثروا على جثتها داخل الثلاجة.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، أقارب جونز لم يقابلوها أو يتحدثوا معها منذ 9 سنوات، وهو ما يرجّح فرضية أنها توفيت في عام 2014.



وأوضح المتحدث باسم شرطة سان دييغو أنه يتم التعامل مع الواقعة على أنها جريمة قتل، رغم أن الفحص المبدئي للجثة أكد عدم وجود إصابات ظاهرة.

وأضاف أنه سيتم تحديد سبب الوفاة الفعلي عند تشريح الجثة.



هذا وأعرب المحققون عن قناعتهم بأن المسنة توفيت قبل 9 سنوات، وهم يحاولون الآن العثور على أي شخص يمتلك معلومات عنها تعود لتلك الفترة.



وفي هذا السياق، قال المحقق السابق بيت كاريللو في تصريحات صحافية: "من المرجح وجود شخص مستفيد من عدم إعلان وفاة الضحية، لاستغلال حساباتها البنكية"، معتبراً أن التحقيقات ستثبت صحة وجهة نظره.

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