التعليم العالي تسترد أكثر من 90 الف دينار لطلبة اشتكوا على مكاتب خدمات جامعية في 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استردته أكثر من (90) ألف دينار من مكاتب خدمات جامعي، لصالح الطلبة المشتكين لدى الوزارة على هذه المكاتب سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة خلال العام 2023.



وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها وجهت عقوبات صارمة بحق مكاتب أخرى نتيجة مخالفات متنوعة، حيث تم توجيه عقوبة الإنذار لـ (6) مكاتب، كما تم إغلاق مكتبين إغلاقاً مؤقتاً، وإغلاق مكتب واحد إغلاقاً دائماً.



من جهة أخرى قامت الوزارة بإغلاق (37) مكتباً غير مرخصاً ومنشأةً مخالفة، وذلك بموجب كتب صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موجه إلى وزير الداخلية نظراً لمخالفتهم أحكام نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم (72) لسنة (2017).



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حذرت مراراً الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات، أو الروابط، أو الصفحات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ودعت الوزارة الطلبة إلى التعامل فقط مع مكاتب الخدمات الجامعية المعتمدة، والمدرجة أسمائها على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال الرابط التالي: انقر هنا مع التأكيد على ضرورة قيام الطالب بتوقيع العقد المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاحتفاظ بالإيصالات المالية المفصلة التي توثق أي مبالغ مالية يتم دفعها للمكتب، وذلك للحفاظ على حقوقهم، حيث أن الوزارة تتابع أي شكاوى ترد إليها من الطلبة ضد مكاتب الخدمات الجامعية المرخصة، مضيفةً بأنها لن تتهاون في أي مخالفات يرتكبها أي من هذه المكاتب، وأنه وفي حال تلقيها أي شكوى من أي طالب فإنها ستتخذ جميع الإجراءات التي ينص عليها نظام وتعليمات مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي شريطة أن يرفق الطالب مع الشكوى أي وثائق تدعمها.

وحذرت الوزارة الطلبة من قيام بعض الأشخاص بالترويج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للدراسة في جامعات وهميه وأخرى غير معترف بها من قبل الوزارة.

ودعت جميع الطلبة الراغبين بالدراسة خارج الأردن إلى ضرورة التأكد من أن الجامعة التي يرغب الطالب بالالتحاق بها معترف بها من قبل التعليم العالي الأردني، حيث يمكن لكل طالب الاطلاع على قائمة الجامعات المعترف بها والمصنفة حسب الدول من خلال الرابط التالي: انقر هنا



وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد استردت ما مجموعه أكثر من (110) مئة وعشرة ألف دينار أردني من مكاتب خدمات جامعية لصالح الطلبة المشتكين لدى الوزارة على هذه المكاتب سواءً كانت مرخصة أو غير مرخصة خلال العام (2022).