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الهيئة الخيرية الأردنية تسيّر 46 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

1/8/2024 5:19:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الاثنين، قافلة مساعدات إغاثية مكونة من 46 شاحنة إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


وحملت القافلة على متنها الأدوية والمواد الغذائية والإغاثية وضمن الاحتياجات الواردة من قطاع غزة ليصار إلى توزيعها من خلال الجهات المعنية في غزة.


وأشارت الهيئة إلى أن القافلة سُيّرت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).


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