2523 مركبة وشقة معروضة للبيع في المزاد على موقع وزارة العدل الأردنية - رابط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ عدد المركبات المعروضة على الموقع الالكتروني للمزاد العلني التابع لوزارة العدل 1052 مركبة.

ووفق بيانات وزارة العدل، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بلغ عدد الشقق والمكاتب المعروضة على موقع المزاد 1471 شقة ومكتب، فيما بلغ عدد الأراضي والمجمعات 2965 أرض ومجمع.

وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المعروضة 18، فيما بلغ عدد الموجودات الأخرى مثل محلات تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل 521.



وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.

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