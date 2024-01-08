بلدية الاحتلال تقر مشاريع استيطانية في القدس المحتلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 8 كانون الثاني (بترا) - كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، عن قرار اتخذته بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، بالمصادقة على المخطط الاستيطاني "وادي السيليكون"، الهادف إلى تدمير المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالمدينة المقدسة، إلى جانب المصادقة أيضا على إنشاء مكب نفايات شمال شرق القدس المحتلة.
وأكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن البلدية قررت إنشاء أبنية من 8 إلى 14 طابقا على أنقاض المحال التجارية والصناعية في منطقة القدس الصناعية بوادي الجوز، لافتة الى أن تصنيف هذا المخطط سيحد من المشاريع السكنية في الأرض الفلسطينية.
وأضافت، أن البلدية أقرت ايضا إقامة مكب نفايات على مساحة 109 دونمات في واد قرب العيساوية وعناتا ورأس شحادة شرقي القدس المحتلة.
ويقع المخطط بحسب الصحيفة، غرب طريق وادي الجوز وشرق وجنوب شارع ذي النورين وشمال شارع عثمان بن عفان.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
08/01/2024 12:23:23
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