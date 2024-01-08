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بلدية الاحتلال تقر مشاريع استيطانية في القدس المحتلة

1/8/2024 4:55:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 8 كانون الثاني (بترا) - كشفت مصادر صحفية إسرائيلية، عن قرار اتخذته بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، بالمصادقة على المخطط الاستيطاني "وادي السيليكون"، الهادف إلى تدمير المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالمدينة المقدسة، إلى جانب المصادقة أيضا على إنشاء مكب نفايات شمال شرق القدس المحتلة.
وأكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن البلدية قررت إنشاء أبنية من 8 إلى 14 طابقا على أنقاض المحال التجارية والصناعية في منطقة القدس الصناعية بوادي الجوز، لافتة الى أن تصنيف هذا المخطط سيحد من المشاريع السكنية في الأرض الفلسطينية.
وأضافت، أن البلدية أقرت ايضا إقامة مكب نفايات على مساحة 109 دونمات في واد قرب العيساوية وعناتا ورأس شحادة شرقي القدس المحتلة.
ويقع المخطط بحسب الصحيفة، غرب طريق وادي الجوز وشرق وجنوب شارع ذي النورين وشمال شارع عثمان بن عفان.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
08/01/2024 12:23:23

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