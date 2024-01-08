الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 كانون الثاني (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 28 فلسطينيا بحملة مداهمات واقتحامات واسعة شنتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فيما دارت اشتباكات مسلحة في بعض البلدات والمخيمات، أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.
وبحسب بيان صادر عن نادي الاسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 28 مواطنا حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين وطولكرم وقلقيلة ونابلس وسلفيت ورام الله والبيرة والخليل وبيت لحم، كما تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
-- (بترا)
م . ف/أ أ/ب ط
08/01/2024 11:41:54
MENAFN08012024000117011021ID1107694800
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