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صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات شمال فلسطين المحتلة

1/6/2024 10:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سمعت صفارات الانذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى، تزامنا مع الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان.


كما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن رشقة صاروخية أطلقت من غزة صوب المستوطنات المحيطة بالقطاع.

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