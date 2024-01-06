صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات شمال فلسطين المحتلة

صفارات الإنذار تدوي في عدة بلدات شمال فلسطين المحتلة
التاريخ
1/6/2024 10:10:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سمعت صفارات الانذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى، تزامنا مع الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان.
كما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن رشقة صاروخية أطلقت من غزة صوب المستوطنات المحيطة بالقطاع.
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