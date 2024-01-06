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ريال مدريد ينعى أسطورة الكرة العالمية

1/6/2024 10:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى نادي ريال مدريد وفاة ماريو زاجالو الأيقونة البرازيلية، اليوم السبت، عن عمر ناهز 92 عامًا.
وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "يُعرب النادي ورئيسه ومجلس إدارته عن أسفهم العميق لوفاة ماريو خورخي لوبو زاجالو، أسطورة كرة القدم البرازيلية وكرة القدم العالمية".
وأضاف: "يعرب ريال مدريد عن تعازيه وحبه لعائلته وزملائه والأندية التي لعب لها وجميع أحبائه".
وتابع: "لعب زاجالو مع نادي أمريكا إف سي وفلامنجو وبوتافوجو، وأصبح بطل العالم مع المنتخب البرازيلي في عامي 1958 و1962".
وواصل: "لدى زاجالو مسيرة كمدرب جعلته أسطورة على مقاعد البدلاء، حيث درب العديد من الفرق البرازيلية وفي الشرق الأوسط".
وأردف: "كمدرب للبرازيل، أصبح بطل العالم في عام 1970، وكوبا أمريكا وكأس القارات في عام 1997، وفي عام 1994 أصبح أيضًا بطل العالم كمساعد لمدرب البرازيل وقتها كارلوس ألبرتو باريرا، وبذلك أصبح بطل العالم 4 مرات، كما قاد المنتخب السعودي وفاز بكأس آسيا عام 1984".
واختتم: "توفي زاجالو عن عمر يناهز 92 عامًا.. ارقد في سلام".

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