ريال مدريد ينعى أسطورة الكرة العالمية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى نادي ريال مدريد وفاة ماريو زاجالو الأيقونة البرازيلية، اليوم السبت، عن عمر ناهز 92 عامًا.
وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "يُعرب النادي ورئيسه ومجلس إدارته عن أسفهم العميق لوفاة ماريو خورخي لوبو زاجالو، أسطورة كرة القدم البرازيلية وكرة القدم العالمية".
وأضاف: "يعرب ريال مدريد عن تعازيه وحبه لعائلته وزملائه والأندية التي لعب لها وجميع أحبائه".
وتابع: "لعب زاجالو مع نادي أمريكا إف سي وفلامنجو وبوتافوجو، وأصبح بطل العالم مع المنتخب البرازيلي في عامي 1958 و1962".
وواصل: "لدى زاجالو مسيرة كمدرب جعلته أسطورة على مقاعد البدلاء، حيث درب العديد من الفرق البرازيلية وفي الشرق الأوسط".
وأردف: "كمدرب للبرازيل، أصبح بطل العالم في عام 1970، وكوبا أمريكا وكأس القارات في عام 1997، وفي عام 1994 أصبح أيضًا بطل العالم كمساعد لمدرب البرازيل وقتها كارلوس ألبرتو باريرا، وبذلك أصبح بطل العالم 4 مرات، كما قاد المنتخب السعودي وفاز بكأس آسيا عام 1984".
واختتم: "توفي زاجالو عن عمر يناهز 92 عامًا.. ارقد في سلام".
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN06012024000208011052ID1107690783
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.