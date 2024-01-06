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سامسونج توسّع تشكيلة شاشات Odyssey بطرح طرازات OLED الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024

1/6/2024 10:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن طرح شاشات ألعاب Odyssey OLED الجديدة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES 2024، الحدث التكنولوجي الأكبر في العالم الذي تنظمه جمعية تكنولوجيا المستهلك، في لاس فيغاس الأسبوع المقبل.

وتُلبّي طرازات OLED الجديدة متطلبات الأداء العالي والوضوح البصري الذي يسعى ويتطلّع إليه اللاعبون في شاشاتهم، وتشمل هذه الطرازات Odyssey OLED G9 (طراز G95SD) وOdyssey OLED G8 (طراز G80SD) وOdyssey OLED G6 (طراز G60SD).

وتُعتبر Odyssey OLED G9 شاشة ألعاب منحنية فائقة الاتساع مقاس 49 بوصة، وبدقة DQHD (5,120x1,440)، ونسبة أبعاد 32:9، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى المحسّنة. فيما تعدّ Odyssey OLED G8 أول شاشة ألعاب OLED مسطّحة من سامسونج، مقاس 32 بوصة مع دقة 4K UHD (3,840x2,160)، ونسبة أبعاد 16:9. وتتميّز الشاشتان بمعدل تحديث 240 هرتز ووقت استجابة 0.03 مللي ثانية (GTG).

بدورها، يبلغ مقاس شاشة Odyssey OLED G6 27 بوصة بدقة QHD (2,560x1,440)، ونسبة أبعاد 16:9 ومعدل تحديث 360 هرتز ووقت استجابة في غضون 0.03 مللي ثانية (GTG).

وأكّد هون تشونغ، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشاشات المرئيّة في شركة سامسونج للإلكترونيات، أنّ منصّات الألعاب باتت أكثر تنوّعاً انسجاماً مع التنوّع الحاصل في أنواع الألعاب، وقال: "ستعمل شاشات الألعاب OLED Odyssey الجديدة من سامسونج على تمكين اللاعبين من خلال توفير بيئات ألعاب محسّنة وغامرة، إلى جانب التكنولوجيا المبتكرة التي تتميّز بها، والتي من شأنها أن تُسهم في تخصيص تجارب الألعاب، بما يتماشى مع توقعاتهم ورغباتهم المتطورة باستمرار."

التقنيات التي تُثري وتعزّز الفروق الدقيقة
تتميز الطرازات الثلاثة الجديدة بتقنية OLED Glare-Free التي تقلل من انعكاسات الضوء، مما يتيح تجربة مشاهدة محسنة دون الحاجة إلى أدوات إضافية، بحيث يمكن للمستخدمين ممارسة الألعاب بسطوع وألوان متسقة مهما كانت بيئة الإضاءة.

ومع تقنيّة VESA DisplayHDRTM True Black 400، توفر الشاشات تفاصيل مذهلة وألوانًا زاهية بغض النظر عن اللعبة أو المحتوى المعروض. فيما تعزّز تكنولوجيا AMD FreeSyncTM Premium الاستمتاع بألعاب HDR فائقة الانسيابيّة وبزمن استجابة أقلّ.

وتوفر الشاشات الجديدة كذلك اتصالاً شاملاً، مع منفذي HDMI 2.1 ومنفذ USB وDisplayPort 1.4. في حين سيستمتع المستخدمون أيضًا ببيئة شاشة مثاليّة من خلال التوافق مع معايير التركيب (VESA) والحامل القابل لتعديل ارتفاعه (HAS) الذي يتميز بنقاط التحكم في الإمالة والدوران والمحور.

تجارب متصلة ضمن منظومة شاملة
تُتيح Odyssey OLED G9 وOdyssey OLED G8ميزة التحكّم المتعدد، وهي ميزة جديدة توفر اتصالاً سلسًا بالأجهزة للحصول على تجربة أسهل ومحسنة للعديد من الأجهزة. وتوفّر الميّزة للمستخدمين نقل الصور و/أو النصوص بسلاسة بين شاشة سامسونج الخاصة بهم وأجهزة سامسونج الأخرى، بما في ذلك Galaxy Book أو الجهاز اللوحي أو الهاتف، وذلك للحصول على آلية عمل أكثر سلاسة وكفاءة باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح.

بالإضافة إلى ذلك، تشتمل Odyssey OLED G9 و Odyssey OLED G8على منصّة سامسونج Smart Things. وباستخدام وظيفة المحور المدمج، يمكن للمستخدمين الاتصال بأجهزة انترنت الأشياء IoT المختلفة المتوافقة مع معيار Matter وتحالف الاتصال المنزلي (HCA) للتحكم في الجهاز.

وعند التغيير من العمل إلى اللعب، تعد شاشات Odyssey OLED G9 وOdyssey OLED G8 بمثابة مراكز ترفيه متكاملة. وهي مجهزة بمنصة Samsung Smart TV وSamsung Gaming Hub، وتوفر إمكانية الوصول إلى خدمات البث والألعاب السحابية دون تنزيلات أو قيود تخزين، أو الحاجة إلى جهاز كمبيوتر أو وحدة تحكم.

تصميم أنيق لإضاءة أي مساحة
وللمرة الأولى على الإطلاق؛ وفّرت سامسونج خيارات OLED المسطحة ضمن تشكيلة Odyssey، بالإضافة إلى نسبة أبعاد 16:9، وذلك لشاشتي Odyssey OLED G8 وOdyssey OLED G6. وتستفيد الطرازات الجديدة من التصميم المعدني الرفيع والفريد من نوعه لمجموعة Odyssey OLED، كما تتضمن الإضاءة الرئيسة Core Lighting+ الجديدة لتناسب إطارها النحيف.

وتستخدم Core Lighting+ تقنية الإضاءة المتقدمّة ليكون المحتوى نابضاً بالحياة والحصول على تجربة ألعاب مثاليّة ومخصّصة، من خلال انبعاث الضوء المحيط من الجزء الخلفي للشاشة. ومع دائرة إضاءة أنحف أربع مرات من الطراز السابق (G95SC)، فإنه يتناسب بسلاسة مع الإطار المعدني النحيف مقاس 3.9 ملم. ويتوفّر أيضًا حامل معدني نحيف جديد يعتمد هيكل تجميع خالٍ من الأدوات، باستخدام لوحة معدنية مقاس 3 مم تُتيح الانسجام مع تصميم الشاشة وتمنح مساحة للأجهزة الأخرى.

ومع الكشف عن هذه الطرازات الجديدة، عززت سامسونج تشكيلة شاشات OLED الخاصة بها، لترسّخ بذلك مكانتها الرائدة في سوق شاشات الألعاب. وتقدم ابتكارات Odyssey OLED والتطورات المستمرة لسلسلة Odyssey Neo، التي شهدت إطلاق أول شاشة ألعاب UHD مزدوجة في العالم العام الماضي مع Odyssey Neo G9 مقاس 57 بوصة؛ ميزات وأداء من شأنه أن يساعد في تشكيل مستقبل الألعاب.

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