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غارات تدمر عدداً من المنازل وسط خان يونس

1/6/2024 10:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دمرت غارات إسرائيلية، اليوم السبت، عدداً من المنازل، وسط مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.


ونقلت قناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت منزلاً في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.


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