غارات تدمر عدداً من المنازل وسط خان يونس
التاريخ
1/6/2024 10:10:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دمرت غارات إسرائيلية، اليوم السبت، عدداً من المنازل، وسط مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
ونقلت قناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت منزلاً في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.
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