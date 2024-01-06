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مصر وفرنسا تبحثان تسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة

1/6/2024 10:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -اكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا" ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.


وطالب شكري في اتصال هاتفي مع نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر كانون الثاني الحالي على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.

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