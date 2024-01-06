تسجيل 385 إشاعة العام الماضي في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، اليوم السبت، أنه سجل العام الماضي 385 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين.



وقال المرصد في تقرير، إن متوسط عدد الإشاعات الشهري ارتفع العام الماضي إلى 32، مقارنة بـ30 إشاعة شهريا عام 2022.



وسجل المركز أعلى إشاعات العام الماضي كانت في أيار بواقع 52 إشاعة بنسبة 13.5% من مجمل الإشاعات، فيما كان كانون الأول الأقل بواقع 12 إشاعة بنسبة 3.1 % إجمالي الإشاعات المسجلة.



ولفت إلى أنَّ الإشاعات الاقتصادية تصدّرت المشهد العام الماضي، بواقع 113 إشاعة بنسبة 29.4 % من إجمالي الإشاعات المسجلة، ثم الشأن العام بـ 97 إشاعة بنسبة 25.2 % والإشاعات الأمنية بـ86 إشاعة بنسبة 22.3 % والمجال الصحي،ّ بـ 40 إشاعة بنسبة 10.4 % ثم الإشاعات السياسية بـ 34 إشاعة بنسبة 8.8 % والاجتماعية بـ 15 إشاعة، بنسبة 3.9 %.



وبين تقرير المرصد أن 93.7 % من الإشاعات المسجلة العام الماضي كان مصدرها محليا، و5.5 % مصادرها خارجية، و 0.8 لم يُحدد مصدرها، مشيرا إلى أن 74.5 %من الإشاعات، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، و25.5 % مصدرها الإعلام التقليدي.