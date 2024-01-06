Saturday, 06 January 2024 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الطاقة يتفقد مشاريع استكشاف التعدين في جنوب المملكة

1/6/2024 10:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، مشاريع التعدين والتنقيب عن الثروات المعدنية التي تنفذها الوزارة في جنوب المملكة.


واطلع الوزير الخرابشة خلال جولته في مشروع سمرة طيبة في منطقة عربة على عمليات المسح الجيوكيميائي وحفر الآبار وطرق جمع العينات الصخرية وتحضير التحاليل الكيميائية التي تستهدف تحديد نوعيات تمعدن خامات المعادن الأساسية في المنطقة والمعادن المصاحبة من الرصاص والليثيوم والزنك والعناصر الأرضية النادرة.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN06012024000208011052ID1107690776

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث