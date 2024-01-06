وزير الطاقة يتفقد مشاريع استكشاف التعدين في جنوب المملكة

واطلع الوزير الخرابشة خلال جولته في مشروع سمرة طيبة في منطقة عربة على عمليات المسح الجيوكيميائي وحفر الآبار وطرق جمع العينات الصخرية وتحضير التحاليل الكيميائية التي تستهدف تحديد نوعيات تمعدن خامات المعادن الأساسية في المنطقة والمعادن المصاحبة من الرصاص والليثيوم والزنك والعناصر الأرضية النادرة.

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