مسؤول اممي يدعو من لبنان الى وقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الى التحرك لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وفي مؤتمر صحافي في ختام زيارته لبنان قال :"نحن بحاجة لمساعدة مستدامة لأهالي القطاع ويجب إحترام القانون الانساني الدولي"، مشددا على" ضرورة العمل لفتح القنوات الدبلوماسية لأن الحرب ليست الحل الوحيد".
واعرب عن قلقه من تصاعد الحرب بين لبنان و"إسرائيل" وقال: إنه يمكن تجنّبها ويجب تجنّبها ويمكن للدبلوماسية أن تسود للعثور على حل أفضل".
MENAFN06012024000208011052ID1107690774
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.