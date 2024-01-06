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مسؤول اممي يدعو من لبنان الى وقف الحرب على غزة

1/6/2024 10:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الى التحرك لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وفي مؤتمر صحافي في ختام زيارته لبنان قال :"نحن بحاجة لمساعدة مستدامة لأهالي القطاع ويجب إحترام القانون الانساني الدولي"، مشددا على" ضرورة العمل لفتح القنوات الدبلوماسية لأن الحرب ليست الحل الوحيد".
واعرب عن قلقه من تصاعد الحرب بين لبنان و"إسرائيل" وقال: إنه يمكن تجنّبها ويجب تجنّبها ويمكن للدبلوماسية أن تسود للعثور على حل أفضل".

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