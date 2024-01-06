اليابان: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 126 قتيلاً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان إلى 126 قتيلاً.



ووفقاً لوكالة (كيودو) للأنباء، قالت السلطات إنه لا يزال هنالك 210 أشخاص في عداد المفقودين في المحافظة مع تعرقل عمليات الإنقاذ بسبب الأمطار والبرد، مشيرة إلى أنه من المتوقع هطول أمطار تليها ثلوج في المنطقة اعتباراً من الغد.



وتسبب الزلزال الذي وقع الاثنين الماضي، في أضرار هيكلية واسعة النطاق وحرائق في المحافظة، ويعتقد مسؤولو المدينة أن هناك حوالي 100 موقع لا يزال الناس محاصرين فيها تحت المباني المنهارة.

