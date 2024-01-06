اعلان صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، اليوم السبت، عن تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين، غدا الأحد لمدة خمسة أيام.
وقالت الدائرة في بيان اليوم، إن قرار التعطيل جاء لإجراء الصيانة اللازمة تأمينا لمتطلبات السلامة العامة.
ودعت الدائرة المواطنين في حالة الضرورة، إلى مراجعة مكاتب أحوال وجوازات جبل عمان، أو المركز الرئيس للدائرة في طبربور، لإنجاز معاملاتهم.
وأوضحت الدائرة أن الدوام في مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين، سيعود كالمعتاد اعتبارا من 14 الشهر الحالي.
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