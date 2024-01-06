اعلان صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، اليوم السبت، عن تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين، غدا الأحد لمدة خمسة أيام.



وقالت الدائرة في بيان اليوم، إن قرار التعطيل جاء لإجراء الصيانة اللازمة تأمينا لمتطلبات السلامة العامة.



ودعت الدائرة المواطنين في حالة الضرورة، إلى مراجعة مكاتب أحوال وجوازات جبل عمان، أو المركز الرئيس للدائرة في طبربور، لإنجاز معاملاتهم.



وأوضحت الدائرة أن الدوام في مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين، سيعود كالمعتاد اعتبارا من 14 الشهر الحالي.

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