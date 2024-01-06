Saturday, 06 January 2024 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعلان صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

1/6/2024 10:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، اليوم السبت، عن تعطيل أعمال مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين، غدا الأحد لمدة خمسة أيام.


وقالت الدائرة في بيان اليوم، إن قرار التعطيل جاء لإجراء الصيانة اللازمة تأمينا لمتطلبات السلامة العامة.


ودعت الدائرة المواطنين في حالة الضرورة، إلى مراجعة مكاتب أحوال وجوازات جبل عمان، أو المركز الرئيس للدائرة في طبربور، لإنجاز معاملاتهم.


وأوضحت الدائرة أن الدوام في مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين، سيعود كالمعتاد اعتبارا من 14 الشهر الحالي.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN06012024000208011052ID1107690772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث